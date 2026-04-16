Havalimanında Güvenlik İhlali: Personel İşten Çıkarıldı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bir personel, burada faaliyet gösteren ABD askeri uçaklarının fotoğraflarını çektiği ve bu görüntüleri bir mesajlaşma grubunda paylaştığı iddiasıyla işten çıkarıldı.

İsrail merkezli Ynet'in haberine göre, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda çalışan bir kişi, burada faaliyet yürüten ABD askeri uçaklarının fotoğraflarını çekti ve bu görüntüleri WhatsApp grubunda paylaştı.

Olay operasyonel güvenlik konusunda ciddi endişelere yol açarken, ABD ile İsrail makamları arasında neredeyse diplomatik-askeri bir anlaşmazlığa neden oldu.

İsrail Havalimanları Kurumu, söz konusu şahsın kısa süreli çalışan olduğunu ve disiplin ihlali nedeniyle işine son verildiğini belirterek, gerekli tüm prosedürlerin uygulandığını açıkladı.

Öte yandan, benzer davranışı sergileyen bir İsrail askerinin de disiplin incelemesi altında olduğu ifade ediliyor.