Havran\'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ş.G. idaresindeki 10 L 4567 plakalı otomobil, Hamambaşı Mahallesi İnönü Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücü Ş.G'yi bulunduğu yerden kurtardı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Havran Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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