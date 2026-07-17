Balıkesir'in Havran ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu.
İlçeye bağlı kırsal Tarlabaşı Mahallesi'ndeki evinden 2 gün önce ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Şerafettin Karadağ'ın ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.
Ekipler, Karadağ'ın cesedini ormanlık alanda buldu.
Karadağ'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Havran'da Kayıp Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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