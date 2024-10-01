EDİRNE'nin Havsa ilçesinde kırmızı ışık ihlale yapan TIR'ın kapalı kasa minibüse çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Edirne'nin Havsa ilçesinde ışıklı kavşakta meydana geldi. Havsa'dan Edirne istikametine seyir halindeki N.Ç. idaresindeki 39 ADG 982 plakalı TIR, kırmızı ışık ihlali yaparak C.C.'nin kullandığı 34 KUP 041 plakalı kapalı kasa minibüse çarptı. Kazada minibüs sürücüsü C.C., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı C.C., ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi TIP Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
TIR sürücüsü N.Ç., gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber-Kamera: Umut IŞIK/ EDİRNE,
Son Dakika › Güncel › Havsa'da Işık İhlali: TIR Minibüse Çarptı - Son Dakika
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