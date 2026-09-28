Havsa'da salep arazisi incelendi, Keşan'da öğrenciler itfaiyede bilgilendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havsa'da salep arazisi incelendi, Keşan'da öğrenciler itfaiyede bilgilendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Havsa\'da salep arazisi incelendi, Keşan\'da öğrenciler itfaiyede bilgilendirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havsa'da salep dikimi yapacak üreticinin Necatiye köyündeki arazisinde teknik personel inceleme yaptı; ilçedeki bitki koruma ürünleri bayileri de denetlendi. Keşan'da öğrenciler İtfaiye Haftası kapsamında itfaiyeyi ziyaret ederek acil durum süreçlerini öğrendi.

Havsa ilçesinde salep dikimi için başvuru yapan üreticinin arazisinde teknik kontroller gerçekleştirildi.

Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, teknik personel Necatiye köyünde salep dikimi yapacak üretici Tibet Avcı'nın arazisini kontrol etti.

Ekipler, salep dikimine bir süre nezaret ederek gerekli kontrolleri yerinde gerçekleştirdi.

Öte yandan ilçede faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri satış bayilerine yönelik de denetimler yapıldı.

Keşan'da öğrenciler İtfaiye Haftası kapsamında itfaiyeyi ziyaret etti

Keşan ilçesinde öğrenciler, İtfaiye Haftası kapsamında Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler itfaiyecilik mesleğini yakından tanıma fırsatı buldu.

İtfaiye ekipleri öğrencilere, itfaiyecilerin görevleri, yangın ve diğer acil durumlarda kullanılan ekipmanlar ile müdahale süreçleri hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere ayrıca yangın, deprem ve diğer acil durumlarda nasıl davranmaları, kimlerden yardım istemeleri ve hangi adımları izlemeleri gerektiği anlatıldı.

Etkinlikte çocuklarda güvenli yaşam ve afet farkındalığının artırılması amaçlandı.

Kaynak: AA
İncelemeİtfaiyeEğitimGüncelHavsaKeşanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
16:24
Türkiye için kader maçı İtalya’yı yenersek hesaplar değişecek
Türkiye için kader maçı! İtalya'yı yenersek hesaplar değişecek
16:22
İlçeyi karıştıran ’Patates’ krizi Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
15:55
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
15:15
Akaryakıta 3 zam birden 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
15:11
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
14:38
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 16:34:07. #.0.2#
SON DAKİKA: Havsa'da salep arazisi incelendi, Keşan'da öğrenciler itfaiyede bilgilendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei