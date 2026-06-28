Havsa MYO ve İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havsa MYO ve İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni

Havsa MYO ve İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni
28.06.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havsa MYO'da 105, İlahiyat Fakültesi'nde 74 öğrenci mezun oldu. Kutlama törenleri gerçekleşti.

2026 akademik yılı mezuniyet törenleri kapsamında Havsa Meslek Yüksekokulu ile İlahiyat Fakültesinden mezun olanlar için törenler düzenlendi.

Havsa Meslek Yüksekokulunun mezuniyet töreninde 105 öğrenci mezun oldu.

Balkan Kongre Merkezi'ndeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda üniversite ve yüksekokulun tanıtım filmleri gösterildi, Devlet Konservatuvarı öğrencileri konser verdi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, öğrencilere meslek hayatlarında başarı diledi.

Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy da mezunları kutlayarak, çalışma hayatlarına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Erdaş ise bu yıl 105 öğrenciyi mezun ettiklerini belirterek, emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür etti.

Okul birincisi Şevval Eroğul da konuşmasında ailesine, akademisyenlere ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ve akademisyenlere plaketleri verildi. Tören, mezuniyet belgelerinin dağıtılması ve öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

İlahiyat Fakültesinden 74 öğrenci mezun oldu

İlahiyat Fakültesinin mezuniyet töreni de Balkan Kongre Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Program, fakülte öğrencilerinin seslendirdiği ilahilerle devam etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, İlahiyat Fakültesinden mezun olmanın ayrı bir anlam ve güzellik taşıdığını ifade etti.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Ünal ise 74 öğrenciyi fakültenin 9. dönem mezunları olarak uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, mezunlara meslek hayatlarında başarılar diledi.

Fakülte birincisi Savash Myumyun da konuşmasında ailesine ve akademisyenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından mezun öğrencilere belgeleri takdim edildi. Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havsa MYO ve İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Final gibi eşleşmeler var İşte Dünya Kupası’nda son 32’ye kalan ülkeler Final gibi eşleşmeler var! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ülkeler
Kadir İnanır yıllar önce “Annemin sözleri hayatımı belirledi“ diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin Kadir İnanır yıllar önce "Annemin sözleri hayatımı belirledi" diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
İşte Dünya Kupası’ı bu Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler İşte Dünya Kupası'ı bu! Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler
Özgür Özel ilk kez böyle konuştu Çok konuşulacak yeni parti mesajı Özgür Özel ilk kez böyle konuştu! Çok konuşulacak yeni parti mesajı

16:42
Mourinho gözlerinin yaşına bakmıyor Tam 7 ayrılık birden
Mourinho gözlerinin yaşına bakmıyor! Tam 7 ayrılık birden
16:10
Aziz Yıldırım ve Serdal Adalı, 100. Gazi Koşusu’nda bir araya geldi
Aziz Yıldırım ve Serdal Adalı, 100. Gazi Koşusu’nda bir araya geldi
15:58
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk’ten Yüksel Yıldırım’a sert sözler
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a sert sözler
15:11
Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok
15:02
Fransa’da paraşüt okuluna ait uçak düştü En az 11 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da paraşüt okuluna ait uçak düştü! En az 11 kişi hayatını kaybetti
14:51
Suudi Arabistan’da Aramco’ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti
14:43
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 17:06:37. #7.13#
SON DAKİKA: Havsa MYO ve İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.