Havsa MYO ve İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Töreni

2026 akademik yılı mezuniyet törenleri kapsamında Havsa Meslek Yüksekokulu ile İlahiyat Fakültesinden mezun olanlar için törenler düzenlendi.

Havsa Meslek Yüksekokulunun mezuniyet töreninde 105 öğrenci mezun oldu.

Balkan Kongre Merkezi'ndeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda üniversite ve yüksekokulun tanıtım filmleri gösterildi, Devlet Konservatuvarı öğrencileri konser verdi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, öğrencilere meslek hayatlarında başarı diledi.

Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy da mezunları kutlayarak, çalışma hayatlarına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Erdaş ise bu yıl 105 öğrenciyi mezun ettiklerini belirterek, emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür etti.

Okul birincisi Şevval Eroğul da konuşmasında ailesine, akademisyenlere ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ve akademisyenlere plaketleri verildi. Tören, mezuniyet belgelerinin dağıtılması ve öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

İlahiyat Fakültesinden 74 öğrenci mezun oldu

İlahiyat Fakültesinin mezuniyet töreni de Balkan Kongre Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Program, fakülte öğrencilerinin seslendirdiği ilahilerle devam etti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, İlahiyat Fakültesinden mezun olmanın ayrı bir anlam ve güzellik taşıdığını ifade etti.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Ünal ise 74 öğrenciyi fakültenin 9. dönem mezunları olarak uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, mezunlara meslek hayatlarında başarılar diledi.

Fakülte birincisi Savash Myumyun da konuşmasında ailesine ve akademisyenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından mezun öğrencilere belgeleri takdim edildi. Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.