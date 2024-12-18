Havuzdan Kurtarılan Köpek

Havuza düşen köpek işçiler tarafından kurtarıldı
KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Kömür İşletmeleri bünyesinde faaliyet gösteren Afşin- Elbistan Çöllolar Kömür Havzası'nda havuza düşen köpek işçiler tarafından kurtarıldı.
Olay, TKİ bünyesinde faaliyet gösteren Afşin-Elbistan Çöllolar Kömür Havzası'nda meydana geldi. İddiaya göre Çöllolar Kömür Havzası'nda çalışan işçiler havuza düşen köpeği fark etmeleri üzerine köpeği düştüğü yerden kurtarmak için seferber oldu.
İşçiler tarafından düştüğü havuzdan çıkartılan köpeğin kurtulma anı cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Kamera görüntülerini alan vatandaşın konuşmaları ise gülümsetti. Kurtarılan köpek doğal yaşam alanına bırakıldı.
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