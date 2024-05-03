Havza Anadolu Lisesi'nde Polislik Mesleği Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Havza Anadolu Lisesi'nde Polislik Mesleği Tanıtıldı

Havza Anadolu Lisesi\'nde Polislik Mesleği Tanıtıldı

Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kariyer günleri etkinliğinde polislik mesleği öğrencilere tanıtıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları tarafından yapılan sunumda öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verildi. Okul müdürü Mahmut Bektaş, etkinliklerin öğrencilerin kariyer planlamalarına katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti.

03.05.2024 12:23  Güncelleme: 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi'nde kariyer günleri meslek tanıtımı günü etkinliğinde polislik mesleği tanıtıldı.

Lise son sınıf öğrencilerine yönelik çeşitli meslek gruplarını tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli toplum destekli polis memuru Özkan Cinbek ile Trafik Tescil Büro Amirliğinde görevli polis memuru Osman Özmen tarafından öğrenciler polislik mesleği ile ilgili bilgi verildi.

Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, merak ettiklerini sorma imkanı buldu.

Öğrencilere kariyer planlaması konusunda etkinlikler düzenlediklerini belirten okul müdürü Mahmut Bektaş, "Toplumun her kesiminden meslek sahiplerini öğrencilerimizle bir araya getiriyoruz. Öğrencilerimizin en büyük problemlerinden biri, meslekler ile ilgili tercihlerde bulunma sürecidir. Öğrencilerimizin daha iyi kariyer planlamalarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Mahmut Bektaş, Havza, Memur, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza Anadolu Lisesi'nde Polislik Mesleği Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
12:15 Görüşmeden yeni detaylar Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli’nin adı zikredilince ikna olmuş Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 13:44:11. #1.13#
SON DAKİKA: Havza Anadolu Lisesi'nde Polislik Mesleği Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement