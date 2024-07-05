Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'in Annesi Hayatını Kaybetti

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'in annesi Emine İkiz, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.
İş insanı Ali İkiz'in eşi, Belediye Başkanı İkiz ve iş insanı Dursun İkiz'in anneleri Emine İkiz, dün evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Emine İkiz'in cenazesi, yarın Sondaj Mahallesi'ndeki evinin önünde alınacak helalliğin ardından öğle vakti Kevser Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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