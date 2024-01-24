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Havza Belediyesi Cenaze İşleri Gasilhanesi Hizmete Girdi - Son Dakika
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Havza Belediyesi Cenaze İşleri Gasilhanesi Hizmete Girdi

Havza'da inşası tamamlanan Havza Belediyesi Cenaze İşleri Gasilhanesi, erkek ve kadın cenaze yıkama birimi, dinlenme ve bekleme odası, idari bölüm, mescit, 9 cenazelik morg, otopark, 2 cenaze nakil aracı ve 2'si kadın gassal olmak üzere toplam 6 personel ile hizmet vermeye başladı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, gasilhaneyi ziyaret ederek bilgi aldı ve vatandaşlara daha ferah ve huzurlu bir alan sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Havza Belediyesi Cenaze İşleri Gasilhanesi Hizmete Girdi
24.01.2024 - 11:19,  Güncelleme: 11:23
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Havza'da inşası tamamlanan Havza Belediyesi Cenaze İşleri Gasilhanesi hizmete girdi.

Yapımı tamamlanan gasilhane erkek ve kadın cenaze yıkama birimi, cenaze yakınlarının dinlenme ve bekleme odası, idari bölüm, mescit, 9 cenazelik morg, otopark, 2 cenaze nakil aracı ve 2'si kadın gassal olmak üzere toplam 6 personel ile hizmet vermeye başladı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, gasilhaneyi ziyaret ederek Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt'tan bilgiler aldı.

Özdemir, vatandaşlara, en acılı günlerinde daha ferah ve huzurlu alanlar sunmayı amaçladıklarını belirterek, " Daha önce ilçemizde cenaze hizmetlerini vermiş olduğumuz binamızın yerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Katlı Mekanik Otoparkı üst katında inşası tamamlanan Havza Belediyesi Cenaze İşleri Gasilhanesimiz hizmete girdi. Modern gasilhane binamızda çalışmalarımızı tamamladık. Hizmete sunduğumuz gasilhane binamızda cenaze hizmetlerimiz artık daha hızlı bir şekilde veriliyor." dedi.

Kaynak: AA
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