Havza Belediyesi'nden Toplu İş Sözleşmesi - Son Dakika
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Havza Belediyesi'nden Toplu İş Sözleşmesi

Havza Belediyesi\'nden Toplu İş Sözleşmesi

Havza Belediyesi, Hizmet-İş Sendikası ile kadrolu işçiler için toplu iş sözleşmesi imzaladı.

06.02.2025 13:46
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Havza Belediyesi, Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Hizmet-İş Sendikası ve Havza Belediyesi arasında kadrolu işçiler ile Havza Yirmibeş Mayıs AŞ'de 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında istihdam edilen işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, tamamlandı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, toplu iş sözleşmesi imza töreninde yaptığı açıklamada, işçilerin sözleşmeden alacakları her türlü maddi ve manevi kazanımları sonuna kadar hak ettiklerini vurgulayarak, "İşçi kardeşlerimiz yaz kış, gece gündüz demeden mesai kavramı gözetmeksizin ilçemiz için çalışıyor. İlçemize yaptığımız her güzel işte onların imzası var. Personelimize yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürü borç biliyorum. Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun da toplu iş sözleşmesi görüşmelerini güzel şekilde sonlandırdıklarını dile getirerek, "Bu süreçte iyi niyetli yaklaşım sergileyen ve her zaman emek veren işçisinin yanında olduğunu gösteren Belediye Başkanımız Murat İkiz'e sendikam ve işçi kardeşlerim adına teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Uzun, tören sonrası Belediye Başkanı İkiz'e hediye takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza Belediyesi'nden Toplu İş Sözleşmesi - Son Dakika

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