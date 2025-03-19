Havza Belediyesinin ramazan etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Havza Belediyesinin ramazan etkinlikleri devam ediyor

Havza Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

19.03.2025 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Ramazan etkinliklerinin beşincisi teravih namazı sonrası Hacivat Karagöz gösterisi ile başladı.

İllüzyon ve palyaço gösterileri ile devam eden etkinlikte, çocuklar için çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Etkinliklerin beşincisi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeni ile kahramanlık türkülerinin seslendirildiği konserle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza Belediyesinin ramazan etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 10:49:08. #7.11#
SON DAKİKA: Havza Belediyesinin ramazan etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.