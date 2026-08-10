Havza Buğday Pazarında Hareketlilik

Samsun'un Havza ilçesinde hasatla birlikte buğday pazarında başlayan hareketlilik devam ediyor.

Bu yıl Havza Buğday Pazarı'ndan 25 bin ton buğdayın işlem görmesi tahmin ediliyor.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre ilçede 165 bin dekar alanda ekilen buğdaydan yaklaşık 90 bin ton rekoltenin beklendiği Havza'da hasat ve harmanını tamamlayan çiftçilerin bir bölümü mahsullerini satmak amacıyla Havza Buğday Pazarı'na gelmeye devam ediyor.

Zahireciler arasında buğdayın kilogramı, cinsi ve kalitesine göre 12,50 ila 13 lira arasında alıcı buluyor.

Havza Buğday Pazarı Derneği Başkanı Sencer Gedik, Havza'da devam eden hasatla beraber ürünlerin buğday pazarına geldiğini belirtti.

Bu yıl buğdayda rekoltenin yüksek olmasını beklediklerini belirten Gedik, "İlk izlenimlerimize göre verim yüksek fakat hasat öncesi yağışlar nedeniyle ürün kalitesinde düşüklükler var. Mazot, gübre ve ilaç gibi girdi fiyatları üreticimizi zorluyor. Fiyatlar piyasa şartlarına göre değişiklik göstermekte. Yaptığımız analizlerle çiftçimizin ürününü en iyi fiyattan almaya gayret ediyoruz. Bu yıl buğday pazarında 25 bin ton kadar buğdayın işlem görmesini öngörüyoruz." dedi.

Gedik, çiftçilerin hasat sırasında gerekli tedbirlerini almasının önemine değinerek, "Havalar çok sıcak. Çiftçilerimizin bir yıl gözünü gözlediği mahsulünün ve emeğin heba olmaması için yangınlar için gerekli önlemleri almaları önemli. Ayrıca hasatta tane kaybına uğramamak adına işinde uzman operatörler ile çalışmaları kendi faydalarına olacaktır." diye konuştu.