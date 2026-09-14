Havza\'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı

Havza'da 44 eğitim kurumunda 6 bin 255 öğrenci ve 582 öğretmenle 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Kaymakam Samet Serin, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulunda birinci sınıfları ziyaret etti ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Kaymakam Serin ve Başkan İkiz bir süre sohbet ettikleri öğrencilere kek ikram ettiler.

Kaymakam Samet Serin tüm imkanları dahilinde eğitim kurumlarının yanlarında olduklarını belirterek, "İlçede yakaladığımız akademik ve sportif başarının devamı için elimizden geleni yapacağız. Burada en önemli görev öğretmenlerimize düşmekte. 2026-2027 eğitim öğretim yılının eğitim camiasına hayırlar ve başarılar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Murat İkiz ise 2026-2027 eğitim öğretim yılında tüm eğitim camiasına başarılar diledi. Havza Belediyesinin temin ettiği sütler öğrencilere dağıtıldı.

Ziyarete, Havza Milli Eğitim Şube Müdürleri Hakan Erhan ve Emin Korkmaz da katıldı.