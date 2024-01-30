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Havza'da 42 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Havza'da 42 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Havza ilçesinde 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A., polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Havza\'da 42 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
30.01.2024 - 12:12,
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SAMSUN'un Havza ilçesinde 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A.'yı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA
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