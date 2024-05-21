Havza\'da Atatürk\'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında veteranlar futbol maçı düzenlendi

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Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yılı kutlamaları dolayısıyla düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında veteranlar futbol maçı düzenlendi.

İlçe stadında yapılan maçta Veteranlar ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geldi.

Maçın başlangıç vuruşunu Kaymakam Mustafa Ayvat ile Belediye Başkanı Murat İkiz'in yaptığı maç 2-2 berabere sonuçlandı.

Ayvat, maçta forma giyenlere teşekkür ederek, "Amacımız festivalimize renk katmak ve birlik beraberliğimize katkı sunmak. Dostluğun kazandığı güzel bir etkinlik oldu." dedi.

İkiz de asıl amacın birlik ve beraberliğin sağlanması olduğunu dile getirerek, "Bu gaye ile düzenlediğimiz futbol müsabakasına katılan herkese teşekkür ediyorum. Festivalimiz ile sporun birleştirici gücünü birleştirdiğimiz dostluk müsabakasında centilmence mücadele eden katılımcılarımızı kutluyorum." diye konuştu.