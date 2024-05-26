Samsun'un Havza ilçesinde Atatürk ve silah arkadaşlarının gelişinin 105. yılı kutlandı - Son Dakika
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Samsun'un Havza ilçesinde Atatürk ve silah arkadaşlarının gelişinin 105. yılı kutlandı

Samsun\'un Havza ilçesinde Atatürk ve silah arkadaşlarının gelişinin 105. yılı kutlandı

Samsun'un Havza ilçesinde, Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yıl dönümü nedeniyle fener alayı düzenlendi. Havza Atatürk Evi önünden başlayan fener alayına bando takımı eşlik etti. Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, protokol üyeleri ve vatandaşlar Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde Mehmetçik Meydanı'na kadar yürüdü. Festivalin yayla şenlikleri ile sona ereceğini belirten İkiz, Havzalıların Atatürk'ün ilçeye gelişinin 105. yılında da aynı bağlılık ve sevgi ile ülkesi ve milleti için heyecan duyduklarını ifade etti.

26.05.2024 09:41
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Samsun'un Havza ilçesinde, Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yıl dönümü nedeniyle fener alayı düzenlendi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmasının ardından Milli Mücedele'yi örgütlemek için geçtiği ilçede karargah olarak kullandığı ve günümüzde müze olan Havza Atatürk Evi önünden başlayan fener alayına bando takımı eşlik etti.

Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, protokol üyeleri ve vatandaşlar Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde Mehmetçik Meydanı'na kadar yürüdü.

Mehmetçik Meydanı'nda 10. Yıl Marşı eşliğinde havai fişek gösterisi yapıldı ardından yerel sanatçılar konser verdi.

Belediye Başkanı Murat İkiz, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da altı gün kaldıktan sonra 25 Mayıs'ta Havza'ya geldiğini hatırlatarak, ilçede her yıl 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali düzenlediklerine işaret etti.

Festivalin yayla şenlikleri ile sona ereceğini belirten İkiz, "Atatürk'e ve ülkelerine gönülden bağlı Havzalılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçemize gelişinin 105. yılında da aynı bağlılık ve sevgi ile ülkesi ve milleti için çarpan yüreklerinde aynı heyecanı yaşamaktalar." dedi.

Kaynak: AA

Murat İkiz, Samsun, Havza, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'un Havza ilçesinde Atatürk ve silah arkadaşlarının gelişinin 105. yılı kutlandı - Son Dakika

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