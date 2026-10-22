Havza'da engelli ve özel gereksinimli bireylere kahvaltı etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Havza'da engelli ve özel gereksinimli bireylere kahvaltı etkinliği düzenlendi

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Havza\'da engelli ve özel gereksinimli bireylere kahvaltı etkinliği düzenlendi
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Havza Sosyal Hizmet Merkezi ile Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi iş birliğinde, merkez sakinlerine kahvaltı programı düzenlendi. Özel tesiste düzenlenen programa kurum amirleri de katıldı; etkinlikle engelli bireylerin sosyalleşmesi amaçlandı.

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan engelli ve özel gereksinimli bireyler için bir kahvaltı programı düzenledi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde merkez sakinlerinin sosyalleşmelerini ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla program düzenlendi.

Özel bir tesiste düzenlenen programa engellilerin yanı sıra kurum amirleri katıldı.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, amaçlarının hayatın her alanında engelli, özel gereksinimli ve dezavantajlı kişilere destek olmak olduğunu anlatarak, "Yaşlı, genç, engelli kısacası desteğe ihtiyaç duyan herkesin yanında olma gayretindeyiz." dedi.

Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Neslihan Keskin ise etkinlik ile merkez sakinlerinin sosyalleşmelerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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