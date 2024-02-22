Havza'da öğrencilerle buluşan Hz. Süleyman'ın Mucizeleri tiyatro oyunu - Son Dakika
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Havza'da öğrencilerle buluşan Hz. Süleyman'ın Mucizeleri tiyatro oyunu

Havza\'da öğrencilerle buluşan Hz. Süleyman\'ın Mucizeleri tiyatro oyunu

Havza'da, Hazreti Süleyman'ın yolcuğunun ve Belkıs ile olan mücadelesinin anlatıldığı 'Hz. Süleyman'ın Mucizeleri' tiyatro oyunu, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilerle buluşturuldu. Yazarlığını Prof. Dr. İskender Pala, yönetmenliğini Osman Doğan'ın yaptığı tek perdelik tiyatro oyunu, Havza Belediyesi ve Havza Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle sahnelendi.

22.02.2024 11:28  Güncelleme: 11:30
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Havza'da, Hazreti Süleyman'ın yolcuğunun ve Belkıs ile olan mücadelesinin anlatıldığı "Hz. Süleyman'ın Mucizeleri" tiyatro oyunu, öğrencilerle buluşturuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde sahneye konulan, yazarlığını Prof. Dr. İskender Pala, yönetmenliğini Osman Doğan'ın yaptığı, tek perdelik tiyatro oyunu, iki seans olarak öğrencilerin beğenisine sunuldu.

Havza Belediyesi ve Havza Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliği yaptığı oyun, Samsun Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü tarafından sahnelendi.

Kaynak: AA

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