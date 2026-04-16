Havza'da Kış Lastiği Yoğunluğu

Kış lastiği uygulamasının sona ermesi dolayısıyla Havza ilçesinde satış yeri ve tamircilerde yoğunluk yaşanıyor.

Kış lastiği zorunluluğunun bitmesiyle Havza faaliyet gösteren lastik satış yeri ve tamircilerinde kış lastiklerini değiştirmek isteyenler, yoğunluk oluşturdu.

Oto lastikçisi Ahmet Ön, bazı sürücülerin daha ekonomik olacağı düşüncesiyle sadece iki lastiği değiştirdiğini ancak bunun yanlış olduğunu söyledi.

Lastiklerin farklı olması durumunda aracın kontrolünün zorlaştığı aktarılan Ön, "4 lastiğin farklı olduğu durumlarda aracın ön ve arka lastikleri arasındaki sürüş özellikleri farklılaşmaktadır. Ani fren yapma, viraj alma gibi manevralarda aracın kontrolü zorlaşır. Onun için araçtaki 4 lastiğin tamamı yaz lastiği olmalı." dedi.

Hava sıcaklığının 7 derecenin üzerine çıktığı dönemlerde yaz lastiğine geçilmesi gerektiğini belirten Ön, "Yaz lastikleri sıcak, kuru ve ıslak yollarda daha iyi yol tutuşu ve frenleme sağlar. Ayrıca kış lastiklerine göre daha düşük yakıt tüketimi ve daha kısa fren mesafesi sunar." ifadesini kullandı.