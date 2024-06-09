Havza\'da Kültür Yolu Festivali kapsamında açık hava konseri ve sinema gösterimi düzenlendi

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Samsun Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Havza'da açık hava konseri ve sinema gösterimi gerçekleştirildi.

Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen etkinlik açık hava konseri ile başladı.

Konser sonrası bir konuşma yapan Havza Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çörekçioğlu, Kültür Yolu Festivali etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Çörekçioğlu, "Dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Türkiye'mizin kültürel değerlerini, mimarisini, tarihini ve kültürünü sanat yoluyla zihinlere aktarıyor. Bunun yanı sıra Kültür Yolu etkinlikleri vesilesiyle şehirlere marka etkinlikler kazandırıyor. Kültür Yolu çatı markası altında Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından dönemsel olarak festivaller düzenleniyor. Bu kapsamda da açık hava konserlerine ve açık hava sinema etkinliğine ev sahipliği yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Konuşmanın ardından meydana konuşlandırılan Kültür ve Turizm Bakanlığına ait Gezen Sinema Tırı ile açık hava sinema gösterimi yapıldı.

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