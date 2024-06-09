Havza'da Kültür Yolu Festivali kapsamında açık hava konseri ve sinema gösterimi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Havza'da Kültür Yolu Festivali kapsamında açık hava konseri ve sinema gösterimi düzenlendi

Havza\'da Kültür Yolu Festivali kapsamında açık hava konseri ve sinema gösterimi düzenlendi

Samsun Kültür Yolu Festivali etkinlikleri Havza'da gerçekleştirildi. Mehmetçik Meydanı'nda açık hava konseriyle başlayan etkinlikte, Havza Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çörekçioğlu konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığına ait Gezen Sinema Tırı ile açık hava sinema gösterimi yapıldı. Havzalılar, Bana Masal Anlatma isimli filmi beğeniyle izledi.

09.06.2024 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Havza'da açık hava konseri ve sinema gösterimi gerçekleştirildi.

Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen etkinlik açık hava konseri ile başladı.

Konser sonrası bir konuşma yapan Havza Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çörekçioğlu, Kültür Yolu Festivali etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Çörekçioğlu, "Dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Türkiye'mizin kültürel değerlerini, mimarisini, tarihini ve kültürünü sanat yoluyla zihinlere aktarıyor. Bunun yanı sıra Kültür Yolu etkinlikleri vesilesiyle şehirlere marka etkinlikler kazandırıyor. Kültür Yolu çatı markası altında Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından dönemsel olarak festivaller düzenleniyor. Bu kapsamda da açık hava konserlerine ve açık hava sinema etkinliğine ev sahipliği yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Konuşmanın ardından meydana konuşlandırılan Kültür ve Turizm Bakanlığına ait Gezen Sinema Tırı ile açık hava sinema gösterimi yapıldı.

Bana Masal Anlatma isimli filmi Hıavzalılar beğeniyle izledi.

Kaynak: AA

Samsun, Havza, Kültür, Etkinlik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da Kültür Yolu Festivali kapsamında açık hava konseri ve sinema gösterimi düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
10:43 “Merhaba Ezel Bey“ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu "Merhaba Ezel Bey" diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 11:44:41. #1.13#
SON DAKİKA: Havza'da Kültür Yolu Festivali kapsamında açık hava konseri ve sinema gösterimi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement