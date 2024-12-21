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Havza'da Oda ve Borsalar Toplantısı

Havza\'da Oda ve Borsalar Toplantısı

Samsun Oda ve Borsalar Yönetim Kurulu Başkanları, Havza'da ticaret ve istihdamı görüştü.

21.12.2024 11:17
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Samsun Oda ve Borsalar Yönetim Kurulu Başkanları Müşterek Toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında Havza'da gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi Vali Tavlı, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ile oda ve borsa başkanları, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

İkiz, Vali Tavlı'ya Havza Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi vererek, ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

Tavlı da Havza'nın Samsun için önemli bir ilçe olduğuna işaret ederek, Havza OSB'nin Karadeniz'in en büyük OSB'si olması için çalışmalara aralıksız devam edildiğini anlattı.

Ziyaret sonrası Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Samsun Oda ve Borsalar Yönetim Kurulu Başkanları Müşterek Toplantısı'na geçildi.

Vali Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Samsun genelinde yürütülen ticari faaliyetler ile istihdamın artırılması konusunda yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar, toplantıya ev sahipliği yapmaktan ötürü mutlu olduklarını ifade etti.

Toplantıya Kaymakam Mustafa Ayvat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Vezirköprü TSO Başkanı Abdülkadir Fişekçi, Bafra TSO Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, Bafra Ticaret Borsası Başkanı Tarık Erol, Terme TSO Başkanı Ahmet Ekmekçi, Terme Ticaret Borsası Başkanı Haluk Trabzon, Çarşamba TSO Başkanı Ayhan Sonkaya ve Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Gürol Yılmaz katıldı.

Toplantı sonrası Vali Tavlı ve beraberindekiler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Fizik Tedavi Merkezini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza'da Oda ve Borsalar Toplantısı - Son Dakika

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