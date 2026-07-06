Havza'da Orman Yangını Önlemleri - Son Dakika
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Havza'da Orman Yangını Önlemleri

Havza\'da Orman Yangını Önlemleri
06.07.2026 15:00
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Samsun Havza'da 26 Haziran-31 Ekim 2026 tarihlerinde ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

Samsun'un Havza ilçesinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 26 Haziran-31 Ekim 2026 tarihlerinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Havza Orman İşletme yetkilisi Çağlar Kalender, yaptığı açıklamada, Samsun Valiliği tarafından yayımlanan Orman Yangınlarının Önlenmesine Yönelik Genel Emir doğrultusunda bir dizi tedbir alındığını söyledi.

Yaz mevsimiyle birlikte sıcaklıkların arttığını belirten Kalender, "Oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle ilimizde orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla Samsun Valiliğimiz tarafından tedbirler alındı." dedi.

Kalender, alınan tedbirler kapsamında tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlık alanlarda bazı faaliyetlerin yasaklandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Belirlenen tarihler arasında ormanlık alanlarda ateşli piknik yapılması, gezilmesi, motorlu araç kullanılması ve kamp yapılması yasaklandı. Anız ve bahçe artıklarının yakılması da yasak kapsamındadır. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu ve ateşli silah gibi yangına neden olabilecek unsurların kullanılmasına izin verilmeyecektir."

Ormanların çevresinden ve içinden geçen yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın da yasak olduğunu aktaran Kalender, sahipsiz hayvanları beslemek isteyenlerin ise izin alarak ormanlık alanlara girebileceğini ifade etti.

Kalender, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçiler ve çobanlara eğitim verileceğini belirterek, hasat yapılan bölgelerde yangın tüpü ve su tankeri bulundurulmasının önem taşıdığını kaydetti.

Vatandaşların ormanlık alanda duman veya ateş görmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne zaman kaybetmeden haber vermesi gerektiğini vurgulayan Kalender, olası durumlara karşı bir yangın söndürme aracının Havza Orman Şefliği emrinde hazır bekletildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza'da Orman Yangını Önlemleri - Son Dakika

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