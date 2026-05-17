Havza\'da Sel Felaketi: Bir Kurtarma Hikayesi

Samsun'un Havza ilçesindeki selde otomobilin üzerinde sürüklenen kişi yaşadıklarını anlattı.

İlçe merkezinden geçen Hacıosman Deresi'nin 12 Mayıs'ta taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri su altında kalmış, araçlar sürüklenmişti.

Kazımpaşa Caddesi'nde aracının üzerine çıkarak selden kurtulan 43 yaşındaki Yavuz Yüksel'in otomobiliyle sele kapıldığı anlar cep telefonu kameralarına yansımıştı.

Görüntülerde, Yüksel'in aracın kaputunun üzerinde selde sürüklendiği, otomobilin bir durağa takılarak durduğu anlar yer alıyordu.

Yüksel, AA muhabirine, sele kapalı sebze pazarında yakalandığını söyledi.

Bodrum katta mahsur kalan babası ve annesini kurtarmak için eve doğru gitmek için aracıyla hareket ettiğini belirten Yüksel, "Ben de koşarak sebze pazarının giriş noktasına geldiğimde suyun yükseldiğini fark ettim. Kendi çabalarımla bir şekilde karşı tarafa geçtim. Eve ulaşamadığım için baktım bir sarı bir taksinin içinde bir kız çocuğu, 5-6 yaşlarında bir de erkek çocuğu. Onları almak için çabaladım. Alamadım çocukları. Arabanın hareket ettiğini gördüğüm anda arabanın üzerine geçip arabayı tuttum suyun hızına göre ama bir araç gelip bize çarptığı anda bizi araç suyla beraber sürüklemeye başladı. Kevser Camisi'nin köşesinde araç bir şekilde durdu." dedi.

Kepçe operatörü arkadaşını arayarak kendilerini kurtarmasını istediğini dile getiren Yüksel, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden kurtulduğunu, taksideki çocuklar ile yanındaki kişileri de kurtardıklarını söyledi.

Duvarda delik açarak anne babasını kurtardı

Daha sonra kepçenin ağzıyla eve ulaştığını, anne ve babasının mahsur kaldığı bodrum katının kapısını açamadığını, balyoz yardımıyla duvarda bir metrekarelik delik açarak anne ve babasını kurtardığını anlatan Yüksel, "Çok şükür suyla mücadele ettik, onları da kurtardık." diye konuştu.

Selde kurtardıkları kişilerin iyi olduğuna işaret eden Yüksel, "Ben insani görevimi yaptım. Benim de başıma gelebilirdi. Allah razı olsun herkesten. Şu an kendi iş yerlerimizde kiracılarımızın olduğu bölümde temizlik yapıyoruz. Bodrum katta temizlik yapıyoruz. Devletimiz, milletimiz her zaman yanımızda çok şükür." ifadelerini kullandı.