Havza\'da Sel Sonrası Psikososyal Destek

Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan selin ardından Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 947 kişiye psikososyal destek verildi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) tarafından psikososyal destek ve sahada acil ihtiyaçların tespiti amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında Havza SHM tarafından 298 dükkan ve 339 hane ziyareti gerçekleştirilerek 947 kişi ile birebir görüşme sağlandı.

46 psikososyal destek personelinin katılımıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında 4 kişi sağlık ihtiyaçları için İlçe Sağlık Müdürlüğüne, 62 kişi yemek ihtiyacı için Türk Kızılaya, 42 kişi nakdi yardım için Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV), 98 kişi ise hasar tespiti için ilgili kurumlara yönlendirildi. Barınma ihtiyacı bulunan 5 aile de Havza Öğretmenevine yerleştirildi.

Selden etkilenen mahallelerde 12 yeni doğan bebek tespit edilerek ailelere destek verilmesi amacıyla SYDV'ye bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Havza Belediyesi, Havza SHM ve Havza SYDV iş birliği ile yapılan tespitler doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine gıda kartı, kıyafet kartı ve erzak kolileri ulaştırıldı. 1500 vatandaşa ve sahada çalışan personele sıcak yemek ulaştırıldı.

Havza SHM Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, sel sonrası vatandaşlara psikososyal ve rehberlik desteği vermek amacıyla saha çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Bu süreçte halkımıza destek olmak amacıyla saha çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.