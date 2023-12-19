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Havza'da Tirit Sezonu Başladı, Kaz Satışları Arttı - Son Dakika
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Havza'da Tirit Sezonu Başladı, Kaz Satışları Arttı

Samsun'un Havza ilçesinde tirit sezonunun başlamasıyla pazarlarda kaz satışı da yoğunlaştı. Kaz etinden yapılan tirit, bölgenin vazgeçilmez kış lezzetleri arasında bulunuyor. İlçe pazarında satışa sunulan kazların fiyatı, ağırlığına göre 800 ile 1500 lira arasında değişiyor. Temizlenmiş kazın kilogramı ise 300 ila 400 lira arasında bulunuyor. Kaz satıcısı Bekir Ömür, havaların soğumasıyla kaza talebin arttığını belirterek, 'Ben genellikle canlı kaz satıyorum. Kesilecek bir kaz en az 4 kilogram olmalı. Besili kazın kanatlarının alt kısmı ve göğüs kısmının yağlanmış olması gerekir.' dedi.

Havza\'da Tirit Sezonu Başladı, Kaz Satışları Arttı
19.12.2023 - 12:03,
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Samsun'un Havza ilçesinde tirit sezonunun başlamasıyla pazarlarda kaz satışı da yoğunlaştı.

Kaz etinden yapılan tirit, bölgenin vazgeçilmez kış lezzetleri arasında bulunuyor.

İlçe pazarında satışa sunulan kazların fiyatı, ağırlığına göre 800 ile 1500 lira arasında değişiyor. Temizlenmiş kazın kilogramı ise 300 ila 400 lira arasında bulunuyor.

Kaz satıcısı Bekir Ömür, havaların soğumasıyla kaza talebin arttığını belirterek, "Ben genellikle canlı kaz satıyorum. Kesilecek bir kaz en az 4 kilogram olmalı. Besili kazın kanatlarının alt kısmı ve göğüs kısmının yağlanmış olması gerekir." dedi.

Kaynak: AA
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Samsun, Havza, Yemek, Tarım, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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