Havza\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 bin 359 Hap Ele Geçirildi

Samsun'un Havza ilçesinde bir araçta 3 bin 359 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında İcadiye Mahallesi'nde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araç ile içinde bulunan 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, 3 bin 359 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan M.Y.B (24) ve A.K (34) gözaltına alındı.