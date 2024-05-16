Havza'dan Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni - Son Dakika
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Havza'dan Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni

Havza\'dan Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni

Samsun'un Havza ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla kutsal topraklara gidecek hacı kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi. Kevser Camisi'nde yapılan törende, hacı adaylarına dualar edildi ve vedalaşma gerçekleştirildi.

16.05.2024 09:27
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Samsun'un Havza ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla kutsal topraklara gidecek hacı kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi.

Kevser Camisi'nde yatsı namazının ardından düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını tebrik ederek, "Öncelikle Rabb'im niyetlerinizi kabul etsin. Bizlerden kutsal topraklara selam iletin. Dualarımız mazlum İslam coğrafyalarında yaşayan din kardeşlerimiz için." dedi.

İlçe Müftüsü Cemil Alıcı da 55 kişinin Diyanet İşleri Başkanlığı, 25 kişinin de özel şirketle olmak üzere bu yıl ilçeden 80 kişinin hac vazifelerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gideceğini dile getirerek, "Hac yolculuğu, kutsal olduğu kadar çile ve günahlardan arınma yoludur. Allah sizleri hacılığı kabul olunan kullarından eylesin. Sizlerden isteğimiz, Havza'dan Ravza'ya selamlarımızı iletmeniz." diye konuştu.

Törende duanın ardından hacı adayları, yakınlarıyla vedalaştı.

Kaynak: AA

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