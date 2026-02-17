Havza Kaymakamı Ayvat hane ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Havza Kaymakamı Ayvat hane ziyaretlerine devam ediyor

17.02.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, şehit yakınları, gazi, ihtiyaç sahibi yaşlılar ile özel gereksinimli bireylerine düzenlediği ziyaretlere devam ediyor.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, şehit yakınları, gazi, ihtiyaç sahibi yaşlılar ile özel gereksinimli bireylerine düzenlediği ziyaretlere devam ediyor.

Ayvat, Aşağısusuz Mahallesi'nde ikamet eden Gazi Niyazi Şimşir'i, ardından Yukarısusuz Mahallesi'nde engelli Salih Erden ile ihtiyaç sahibi Cafer Doğan, Fatma Doğan ile Kevser Doğan'ı evlerinde ziyaret etti.

Yukarısusuz Cemevini de ziyaret ederek incelemelerde bulunan Ayvat, devletin her zaman şehit yakınları, gaziler, engelliler ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Şehit yakınlarımız, gazilerimiz, engelli ve ihtiyaç sahiplerimizin, özellikle yaşlılarımızın bizlere emanet. Yapmış olduğumuz ziyaretlerle ihtiyaçlarını yerinde görerek tespit etmekte ve hızlı şekilde giderilmesi için çalışmalarımızı yönlendirmekteyiz. İki ailemize SYDV'den 70'er bin lira barınma yardımı yapılması kararı aldık. Ayrıca Havza Sosyal Hizmet Merkezi aracılığı ile ihtiyaç sahibi ve alile bütünlüğü bozulmuş bir evladımıza Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamında aylık 7 bin 600 lira destek için gerekli çalışmalara başlandı." dedi.

Ziyaretlere SYDV Müdürü Okan Ünal, SYDV personeli ve Aşağısusuz Mahalle Muhtarı İlhami Şimşir ve Yukarısusuz Mahalle Muhtarı Sadet Çalışkan da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza Kaymakamı Ayvat hane ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi 20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

13:24
Fatih Terim’den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
13:06
Orkun Kökçü Benfica’yı pişman etti
Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:34:14. #7.11#
SON DAKİKA: Havza Kaymakamı Ayvat hane ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.