Havza Kaymakamı Ayvat hane ziyaretlerine devam ediyor

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, şehit yakınları, gazi, ihtiyaç sahibi yaşlılar ile özel gereksinimli bireylerine düzenlediği ziyaretlere devam ediyor.

Ayvat, Aşağısusuz Mahallesi'nde ikamet eden Gazi Niyazi Şimşir'i, ardından Yukarısusuz Mahallesi'nde engelli Salih Erden ile ihtiyaç sahibi Cafer Doğan, Fatma Doğan ile Kevser Doğan'ı evlerinde ziyaret etti.

Yukarısusuz Cemevini de ziyaret ederek incelemelerde bulunan Ayvat, devletin her zaman şehit yakınları, gaziler, engelliler ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Şehit yakınlarımız, gazilerimiz, engelli ve ihtiyaç sahiplerimizin, özellikle yaşlılarımızın bizlere emanet. Yapmış olduğumuz ziyaretlerle ihtiyaçlarını yerinde görerek tespit etmekte ve hızlı şekilde giderilmesi için çalışmalarımızı yönlendirmekteyiz. İki ailemize SYDV'den 70'er bin lira barınma yardımı yapılması kararı aldık. Ayrıca Havza Sosyal Hizmet Merkezi aracılığı ile ihtiyaç sahibi ve alile bütünlüğü bozulmuş bir evladımıza Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamında aylık 7 bin 600 lira destek için gerekli çalışmalara başlandı." dedi.

Ziyaretlere SYDV Müdürü Okan Ünal, SYDV personeli ve Aşağısusuz Mahalle Muhtarı İlhami Şimşir ve Yukarısusuz Mahalle Muhtarı Sadet Çalışkan da katıldı.