Havza Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Havza Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Havza Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz, muhtarlarla bir araya gelerek ilçede hayata geçirilmesi planlanan tarımsal projeler hakkında değerlendirmede bulundu. Muhtarları tebrik eden Ayvat, mahallelerin sorunlarını çözmek adına istişarede bulunacaklarını söyledi. İkiz ise ilçeye 5 yıl daha hizmet edeceklerini belirterek, Havza'nın kırsal kalkınması için tüm kurumlarla ortak hareket edeceklerini ifade etti. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çeşitli projeler hazırladıklarını ve desteklerinin devam edeceğini söyledi.

30.04.2024 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz, muhtarlarla bir araya geldi.

Kaymakam Ayvat ile İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam Belediye Başkanı İkiz'i ziyaret ederek, ilçede hayata geçirilmesi planlanan tarımsal projeler hakkında değerlendirmede bulundu.

Daha sonra Ayvat, İkiz ve Sağlam, Havza Muhtarları Derneğini ziyaret ederek, dernek başkanı Adem Şahin ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarları seçilmeleri dolayısıyla tebrik eden Ayvat, daha sık bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını çözmek adına istişarede bulunacaklarını söyledi.

İkiz de 15 yıllık tecrübesiyle ilçeye 5 yıl daha hizmet edeceklerini dile getirerek, "Mahallelerimizin sorun ve sıkıntılarının tespiti ve giderilmesinde muhtarlarımız bizlerin eli ayağı. İl Tarım ve Orman Müdürümüz, Havza için önemli bir müjde ile aramızda. İnşallah Havza'nın kırsal kalkınması için elimizden gelen çalışmalarda tüm kurumlarla ortak hareket edeceğiz." dedi.

Sağlam da tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çeşitli projeler hazırladıklarını, bu projelerin bir kısmını uygulamaya soktuklarını anlatarak, "Hayvancılığı geliştirme projelerimiz kapsamında Havza'ya canlı hayvan borsası kuracağız. Canlı hayvan pazarı, gerek hayvan yetiştiricilerimizin gerekse hayvan haklarını koruyan bir yapı. Yine ilçemizde tarımsal alanda tüm desteklerimiz vermekteyiz, vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Şahin ise Havza için yapılacak her iyi şeyin destekçisi olacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından muhtarların talepleri dinlendi.

Ziyarette Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Bekir Karaosmanoğlu da bulundu.

Kaynak: AA

İbrahim Sağlam, Murat İkiz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
12:15 Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı Dehşet anları kamerada Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı! Dehşet anları kamerada
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:41 Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 14:49:13. #1.11#
SON DAKİKA: Havza Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement