Havza Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

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Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz, muhtarlarla bir araya geldi.

Kaymakam Ayvat ile İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam Belediye Başkanı İkiz'i ziyaret ederek, ilçede hayata geçirilmesi planlanan tarımsal projeler hakkında değerlendirmede bulundu.

Daha sonra Ayvat, İkiz ve Sağlam, Havza Muhtarları Derneğini ziyaret ederek, dernek başkanı Adem Şahin ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarları seçilmeleri dolayısıyla tebrik eden Ayvat, daha sık bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını çözmek adına istişarede bulunacaklarını söyledi.

İkiz de 15 yıllık tecrübesiyle ilçeye 5 yıl daha hizmet edeceklerini dile getirerek, "Mahallelerimizin sorun ve sıkıntılarının tespiti ve giderilmesinde muhtarlarımız bizlerin eli ayağı. İl Tarım ve Orman Müdürümüz, Havza için önemli bir müjde ile aramızda. İnşallah Havza'nın kırsal kalkınması için elimizden gelen çalışmalarda tüm kurumlarla ortak hareket edeceğiz." dedi.

Sağlam da tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çeşitli projeler hazırladıklarını, bu projelerin bir kısmını uygulamaya soktuklarını anlatarak, "Hayvancılığı geliştirme projelerimiz kapsamında Havza'ya canlı hayvan borsası kuracağız. Canlı hayvan pazarı, gerek hayvan yetiştiricilerimizin gerekse hayvan haklarını koruyan bir yapı. Yine ilçemizde tarımsal alanda tüm desteklerimiz vermekteyiz, vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Şahin ise Havza için yapılacak her iyi şeyin destekçisi olacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından muhtarların talepleri dinlendi.

Ziyarette Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Bekir Karaosmanoğlu da bulundu.