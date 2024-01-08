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Havza Kaymakamlığı SYDV, 2023 yılında 4 bin 67 kişiye 31 milyon 980 bin 655 lira yardım yaptı - Son Dakika
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Havza Kaymakamlığı SYDV, 2023 yılında 4 bin 67 kişiye 31 milyon 980 bin 655 lira yardım yaptı

Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 2023 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplamda 31 milyon 980 bin 655 lira ayni ve nakdi yardımda bulundu. Yardımlar kömür, barınma, eğitim, afet ve sağlık alanlarında yapıldı ve toplamda 4 bin 67 kişiye ulaşıldı.

Havza Kaymakamlığı SYDV, 2023 yılında 4 bin 67 kişiye 31 milyon 980 bin 655 lira yardım yaptı
08.01.2024 - 15:00,  Güncelleme: 15:01
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Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2023 yılında 4 bin 67 kişiye 31 milyon 980 bin 655 lira ayni ve nakdi yardımda bulunulduğu bildirildi.

Kaymakam Mustafa Ayvat, ihtiyaç sahibi vatandaşlara uzatılan elin devletin görevleri arasında yer aldığını söyledi.

Vakfa müracaat ederek gerekli şartları taşıyan herkese imkanlar ölçüsünde yardımda bulunulduğunu dile getiren Ayvat, müracaatların değerlendirilmesi sonucunda kömür, barınma, eğitim, afet ve sağlık alanlarında ayni yardımlarda bulunulduğunu bildirdi.

Toplam 4 bin 67 kişiye ulaşıldığını belirten Ayvat, "2023 yılı içinde ayni ve nakdi olmak üzere toplam 31 milyon 980 bin 655 lira tutarında yardım yapıldı." dedi.

Kaynak: AA
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