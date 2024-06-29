Havza Meslek Yüksekokulu'nda Genç Kızılay Gönüllülerine Mezuniyet Kutlaması - Son Dakika
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Havza Meslek Yüksekokulu'nda Genç Kızılay Gönüllülerine Mezuniyet Kutlaması

Havza Meslek Yüksekokulu\'nda Genç Kızılay Gönüllülerine Mezuniyet Kutlaması

Havza Genç Kızılay Şubesi, Havza Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören Genç Kızılay gönüllüleri için mezuniyet veda kutlaması düzenledi. Türk Kızılay bünyesinde faaliyetlere katılan ve mezun olan öğrenciler için düzenlenen etkinlikte mezuniyet pastası kesildi ve öğrencilere teşekkür edildi. Havza Temsilcisi ve Şube Başkanı, gönüllülerin katkılarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

29.06.2024 13:21
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Havza Genç Kızılay Şubesi tarafından, Havza Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören Genç Kızılay gönüllüleri için mezuniyet veda kutlaması düzenlendi.

Havza Meslek Yüksekokulunda eğitim görürken Türk Kızılay bünyesinde gönüllü olarak faaliyetlere katılan ve mezun olan öğrenciler için düzenlenen etkinlikte mezuniyet pastası kesildi, yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür edildi.

Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, gönüllü öğrencilere gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ederek, bundan sonraki hayatlarında da aynı yardımlaşma ruhunu sürdüreceklerine inandığını söyledi.

Türk Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu ise gönüllülerin faaliyetlere önemli katkıları bulunduğunu anlatarak, "Havza Meslek Yüksekokulunda 80'e yakın gönüllü öğrenci bulunmakta. 20 gönüllü öğrenci mezun oldu. Kızılaya katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza Meslek Yüksekokulu'nda Genç Kızılay Gönüllülerine Mezuniyet Kutlaması - Son Dakika

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