 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Havza OSB'de Yatırımcının Yer Tahsis Talepleri Onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi

Havza OSB'de Yatırımcının Yer Tahsis Talepleri Onaylandı

Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) mevcut bir yatırımcının üç yeni yer tahsis talebi onaylandı. Kenevir işleyecek bir tesis kuracak olan firma için toplam 27 bin metrekarelik 3 parsel tahsis edildi. Yatırımın 300 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Havza OSB\'de Yatırımcının Yer Tahsis Talepleri Onaylandı
25.01.2024 - 13:33,  Güncelleme: 13:40
Abone Ol

Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) mevcut bir yatırımcının üç yeni yer tahsis talebi onaylandı.

Havza OSB'de kenevir işleyecek, 39 bin metre kare alanda 30 bin metrekare kapalı alana sahip bir tesis kuran Uğur Balkuv AŞ.'nin talebi üzerine toplam 27 bin metrekarelik 3 parselin tahsisi yapıldı.

Triko ve dokuma üretimi üzerine faaliyet gösterecek olan firmanın yeni yatırımı için yapılan yer tahsis talepleri Havza Kaymakamlığında karşılıklı olarak atılan imzalar ile gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ve Firma Yetkilisi Hasan Sağdan tarafından atılan imzalar ile 300 kişi istihdam sağlayacak olan yatırım için yer tahsisi yapıldı.

Ayvat, yeni yatırımın Havza OSB'ye, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Havza OSB hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Bu büyüme ile doğru orantılı olarak yatırım için gelen talep sayısında da artış var. Kenevir tarımı bölgemizde yapılmakta. Üretilen kenevirin işleneceği sanayi tesisinin kurulması da önemli bir konu idi. Havza OSB'de kurulan tesis ile bölgede hem kenevir üretimi arttı hem de üretilen ham maddeyi işleyecek fabrikanın kurulması ile istihdama da katkı sağlandı." dedi.

Havza Belediye Başkanı Özdemir ise Havza OSB'nin gelişen ve büyüyen Havzanın lokomotifi olduğunu belirterek, "Havza OSB'mizin en büyük yatırımcılarından olan Uğur Balkuv ve ailesine OSB'de yeni yatırım kararları için teşekkür ediyorum. Tahsis edilecek olan 3 parselde yapılacak işletme ile 300 kişi istihdam edilecek. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında hedefimiz olan istihdam ve istihdama bağlı göç sorununu çözmüş bir Havza için önemli bir adım daha atılmış oldu."

Havza TSO Başkanı Acar ise bir hayal olarak görünen Havza OSB'nın geldiği noktadan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından yapacak olan tesis kurulacak 3 parselin tahsisi atılan imzalar ile gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sebahattin Özdemir, Kenevir, OSB, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza OSB'de Yatırımcının Yer Tahsis Talepleri Onaylandı - Son Dakika


19:01
TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36
Uganda'da açlıktan ölen insanlara 'aptal' diyen bakan tepki çekti Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti

Son Dakika
19:01 TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:48:24. #1.13#
SON DAKİKA: Havza OSB'de Yatırımcının Yer Tahsis Talepleri Onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement