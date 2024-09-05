Kavak ve Ladik'te Sosyal Hizmet İrtibat Büroları Açıldı - Son Dakika
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Kavak ve Ladik'te Sosyal Hizmet İrtibat Büroları Açıldı

Kavak ve Ladik\'te Sosyal Hizmet İrtibat Büroları Açıldı

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Kavak ve Ladik ilçelerinde sosyal hizmet merkezi irtibat bürosu açıldığını duyurdu. Bu bürolar, vatandaşların sosyal hizmetlere daha kolay ve hızlı ulaşmalarını sağlamak amacıyla faaliyete geçmiştir. Kavak'ta Halk Eğitimi Merkezi'nde ve Ladik'te Huzurevi'nde hizmet verilecektir.

05.09.2024 12:46
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Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, Kavak ve Ladik ilçelerinde sosyal hizmet merkezi irtibat bürosunun hizmete girdiğini bildirdi.

Güvendi, AA muhabirine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal hizmet merkezi bulunmayan ilçelerde verimli hizmet sunulabilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması, vatandaşların hizmetlere kolay ve hızlı şekilde ulaşabilmesi amacıyla irtibat birimleri kurulması çalışması yürütüldüğünü söyledi.

Bu kapsamda Havza Sosyal Hizmet Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet gösterecek Kavak ve Ladik ilçelerinde irtibat büroları açıldığını anlatan Güvendi, "Böylece vatandaşlarımız, işlem ve taleplerini yaşadıkları ilçede bulunan irtibat biriminden kolayca yapabilecek. Kavak'ta Halk Eğitimi Merkezi binasında Ahmet Şener, Ladik'te Ladik Kemal Kaplan Huzurevi binasında Ceydanur Eker tarafından hizmet verilecek." dedi.

Güvendi, kendilerinin de gerekli durumda inceleme yaparak devletin sosyal imkanlarını vatandaşlara sunma süresinin kısacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kavak ve Ladik'te Sosyal Hizmet İrtibat Büroları Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kavak ve Ladik'te Sosyal Hizmet İrtibat Büroları Açıldı - Son Dakika
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