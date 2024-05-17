Havza TSO, sayısal takograf kartı işlemleri için yetkilendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Havza TSO, sayısal takograf kartı işlemleri için yetkilendirildi

Havza TSO, sayısal takograf kartı işlemleri için yetkilendirildi

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sayısal takograf kartı işlemleri yapabilme yetkisi aldı. Bu sayede Havza TSO, ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren tüm üyelerine, üyeleri olmayan işletmelere ve nakliyeci esnafına sayısal takograf kartı hizmeti sunabilecek. Bu yeni hizmet, üyelerin ve nakliyeci esnafın zaman ve ekonomik kayıplarını önlemeyi hedefliyor.

17.05.2024 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sayısal takograf kartı işlemleri yapabilme konusunda Havza TSO'ya yetki verildiğini bildirdi.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, Havza'ya her alanda hizmet etmenin gayretiyle çalışmalarına yön verdiklerini belirtti.

Girişim ve çalışmaları neticesinde TOBB tarafından odalarının "Yetkilendirilmiş kayıt merkezi" olarak ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren tüm üyelerine, üyeleri olmayan işletmelere ve nakliyeci esnafına sayısal takograf kartı hizmeti vermeye başladıklarını aktaran Acar, şöyle devam etti:

"Trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren firmalara ve çalışanlarına dijital ehliyet alma zorunluluğu bulunmaktadır. Sayısal takograf yenilenmesi ve alınması il odaları tarafından gerçekleştirilmekteydi. Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve nakliyeci esnafımızın sayısal takograf hizmeti alabilmek ve işlemlerini yaptırabilmek için ilçe dışına gidip gelmeleri gerekmekteydi. Oda bünyesinde gerçekleştirilecek hizmet kapsamında işletmelerin, sayısal takograf için ilçe dışına gitmelerine gerek kalmadı. Bu sayede üyelerimizin ve nakliyeci esnafımızın hem zaman hem de ekonomik kayıplarının önüne geçmiş olduk."

Acar, üyeleri olan veya olmayan tüm işletmeler ve nakliyeci esnafın sayısal takograf işlemlerini odalarında yapabileceklerini anlatarak, "Odamızın yetkilendirilmesi sürecindeki desteklerinden dolayı TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum. Bu yeni hizmetimizin üyelerimize, ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalara ve nakliyeci esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Havza, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza TSO, sayısal takograf kartı işlemleri için yetkilendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
11:10 Tahliye olan Çetin Doğan’ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
13:36 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı
13:18 Helal olsun sana Daniele Santarelli’den alkışlanacak hareket Helal olsun sana! Daniele Santarelli'den alkışlanacak hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 15:38:36. #1.13#
SON DAKİKA: Havza TSO, sayısal takograf kartı işlemleri için yetkilendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement