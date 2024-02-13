Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri\'nde Esnafa Pazarcı Önlüğü Dağıtıldı

Güncel

Havza Bakkal Bayii ve Manavlar Esnaf Odası tarafından, hizmete giren Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri'nde odaya üye esnafa pazarcı önlüğü dağıtıldı.

Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret eden oda başkanı Vahit Yılmaz ve sekreteri Ümit Çalışkan, esnafa pazarın hayırlı olmasını diledi.

Ziyarette oda üyesi olan esnafa pazarcı önlüğü, kalem ve yaka kartı dağıtan Yılmaz, Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri'nin hayırlı olmasını dileyerek, "Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri'nin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tüm esnafımıza hayırlı işler ve bol kazançlar dilerim." dedi.