Hawaii'de Uçak Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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Hawaii'de Uçak Kazası: 2 Ölü

Hawaii'de küçük bir uçak binaya çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

18.12.2024 20:02
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- ABD'de küçük uçak binaya çarptı: 2 ölü

HONOLULU - ABD'nin Hawaii eyaletinde küçük uçağın havaalanı yakınlarında bir binaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de Hawaii'nin başkenti Honolulu'daki Daniel K. Inouye Uluslararası Havaalanı yakınlarında Cessna 208 Caravan tipi tek motorlu kargo uçağı eğitim uçuşu sırasında bir binaya çarptı. Dün yerel saatle 15.05 sıralarında meydana gelen olayda uçağın binaya çarparak alev aldığı görüldü. Eyalet yetkilileri uçağın çarptığı binanın boş olduğunu açıklarken, kaza sonucu biri eğitmen uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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