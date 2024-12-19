ABD'nin Hawaii eyaletinin Honolulu kentinde Daniel K Inouye Havaalanı'ndan eğitim amacıyla kalkan küçük kargo uçağının metruk binaya çarpması sonucu 2 pilot yaşamını yitirdi.
Federal Havacılık İdaresinden (FAA), Honolulu'daki uçak kazasına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, eğitim amacıyla Daniel K Inouye Havaalanı'ndan kalkan küçük kargo uçağının, kalkıştan kısa süre sonra yakınlardaki metruk binaya çakıldığı belirtildi.
FAA ayrıca, kazanın ardından alev alan uçaktaki iki pilotun yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Hawaii News Now'ın ulaştığı ses kayıtlarında ise kazanın hemen öncesinde pilotun kuleyle iletişiminde "Kontrolü kaybettik." ifadesini kullandığı aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Hawaii'de Uçak Kazası: İki Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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