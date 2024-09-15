Hayalet Ağlar Denizdeki Canlılara Zarar Veriyor - Son Dakika
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Hayalet Ağlar Denizdeki Canlılara Zarar Veriyor

Hayalet Ağlar Denizdeki Canlılara Zarar Veriyor

Prof. Dr. Adnan Ayaz, hayalet ağların deniz ekosistemine verdiği zararı görüntüledi, canlıları kurtardı.

15.09.2024 10:00
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ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi, 'Hayalet Ağ Avcıları' proje ekibinden Prof. Dr. Adnan Ayaz, Balıkesir'in Gömeç ilçesi açıklarında gerçekleştirdikleri dalış sırasında hayalet ağın deniz ekosistemine verdiği zararı su altı kamerasıyla görüntüledi. Prof. Dr. Ayaz, "Hayalet ağın üzerinde bir 7-8 tane çürümüş balık ölüsü, kemiği ve bunun yanında 5-6 tane de yine ağa yakalanmış, yiyeceğine dolanmış yengeçler vardı. Bu yengeçlerin canlı olanlarını ağdan kurtararak hepsini denize iade ettik. Ağı da o bölgeden aldık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nin ortaklığıyla 2022 yılında hayata geçirilen 'Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi'nin 2024 yılı çalışmaları geçen haftalarda Balıkesir'in Gömeç ilçesi açıklarında başladı. Proje kapsamında bir ihbar üzerine ekip, Gömeç açıklarında dalış yaptı. ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, hayalet ağın deniz ekosistemine verdiği zararı su altı kamerasıyla görüntüledi.

'CANLI OLANLARINI AĞDAN KURTARARAK HEPSİNİ DENİZE İADE ETTİK'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nun 'Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi' çalışmalarına destek verdiğini söyleyen Prof. Dr. Ayaz, "Projemiz geçtiğimiz haziran ayında başladı. Bir arkadaşımız bize ihbarda bulundu ve bölgeye gittik. Ağın üzerine indiğimizde yaklaşık bir aydır orada olduğu duruşundan belliydi. Ağın üzerinde ölü balıklar, çürümüş balıklar, balık iskeletleri, yengeçler olduğunu gördük. İki ucunda da herhangi bir sahiplik belgesi olmadığını da gördük. Bunun hayalet ağ olduğunu belirledik. Ağın üzerinde bir 7-8 tane çürümüş balık ölüsü, balık iskeleti ve bunun yanında 5-6 tane de yine ağa yakalanmış, yiyeceğine dolanmış yengeçler vardı. Bu yengeçlerin canlı olanlarını ağdan kurtararak hepsini denize iade ettik. Ağı da o bölgeden aldık, uzaklaştırdık" ifadelerini kullandı.

'DOĞAYA ARTIK YETERİ KADAR ZARAR VERMİŞ'

Hayalet ağların 3 grupta toplandığını belirten Prof. Dr. Adnan Ayaz, "Bir tanesi gerçekten balıkçı istemediği halde denizin dibine çeşitli nedenlerden dolayı takılıp kalan, akıntıların etkisiyle kalan, yasa dışı balıkçıların sürüklemeleriyle başka bölgeye gidip kaybolan ağlar. Diğer grup ise denize çöp olarak atılmış ağlar ve benzeri malzemeler. Bir diğeri de maalesef terk edilmiş ağlar. Bu bulduğumuz ağ, terk edilmiş ağ sınıfına giriyor. Bir aydır ellenmiyor. Doğaya artık yeteri kadar zarar vermiş. Üzerindeki balıklarıyla beraber canlarını denize saldık. Bu şekilde çalışmamızı tamamladık. Görüntülerde de gördüğünüz gibi üzerinde çürümüş balık, iskelet, yengeçler vardı. Bu şekilde bir çalışmayı gerçekleştirdik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hayalet Ağlar Denizdeki Canlılara Zarar Veriyor - Son Dakika

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