Hayali İhracat Operasyonu: 29 Gözaltı

İSTANBUL merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, hayali ihracat ve sahte belgelerle döviz dönüşüm desteğinden faydalandığı tespit edilen 29 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 iş yeri, 25 tarla, 12 konut ve 104 araca el konulduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belirsiz paraları yurt içine sokmak amacıyla organizasyon kurduklarını tespit etti. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hayali ihracat ve sahte faturalar düzenledikleri, sözde ihracat yapılan ülkelerden swift yöntemiyle gelen dövizlerin kaynağının belirsiz olduğu belirlendi. Ayrıca nakit beyan formlarıyla yurt dışından getirildiği bildirilen paraların gerçekte yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait paralar olduğu, kendi aralarında düzenledikleri belgeler aracılığıyla döviz dönüşüm desteğinden haksız şekilde faydalandıkları tespit edildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 29 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda 13 Şubat 2026 tarihinde İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 iş yeri, 25 tarla, 12 konut/daire ve 104 araca el konulduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.