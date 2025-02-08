Hayalindeki Mesleği Yapan Anne

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Hayali olan mesleği yaparak 3 çocuğuna bakıyor

BALIKESİR - Balıkesir'de yaşayan ve hayali olan tır şoförlüğü ile 3 kız çocuğuna bakan 35 yaşında Rukiye Ercan, tüm engellemelere rağmen tır şoförlüğünü severek yaptığını söyledi. Tek başına ayakları üzerinde durmayı başaran Ercan, kadınların istedikten sonra yapamayacağı bir şeyin olmadığını belirtti.

Balıkesir merkezde bir yılı aşkın süredir tır şoförlüğü yapan 35 yaşındaki Rukiye Ercan, bu işten kazandığı parayla 3 çocuğuna bakıyor. Mesleğe başlama kararı aldığında büyük zorluklarla karşılaştığını belirten Ercan, her şeye rağmen mesleğini severek yaptığını belirtti.

Mesleğin çocukluk hayali olduğunu söyleyen Rukiye Ercan, "Bu meslek çocukluğumdan beri hayalimdi. Bana yapamazsın diyenlere inat ve kadının gücü göstermek için bu mesleğe başladım. Patronlarımda bana çok yardımcı oldu. Bir yıldır bu işi yapıyorum. En sevdiğim yakınlarımın engel olmasıyla başladı bu iş yapamazsın, kadın yapamaz, araba sürmeye mi benzer gibi kelimeler kullandılar. Bende nasıl yapıldığını onlara göstermek istedim. Bir yıldır yapıyorum. Bu meslekte kazandığım parayla 3 tane kızıma bakıyorum ve tek başıma yaşıyorum ailemi geçindiriyorum. Mesleğin zor tarafı çok dikkat istiyor. Uykusuz yani genellikle uyku kaynaklı kazalar oluyor. Uykusuz hiçbir şekilde kimsenin yola çıkmaması gerekiyor arkadaşlarımızın bunun haricinde de başka bir zorluğu yok severek yapıyorum. Kadınlar kimsenin lafına, sözüne bakmadan canları ne istiyorsa, neyi severek yapmak istiyorlarsa onu yapsınlar korkmasınlar çekinmesinler" ifadelerine yer verdi.