Hayallerinin peşinden pes etmeyip koşan kadının azmi herkese örnek oluyor - Son Dakika
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Hayallerinin peşinden pes etmeyip koşan kadının azmi herkese örnek oluyor

Bayburt'ta yaşayan Rahşan Kovar isimli evli, 2 çocuk annesi kadın kendisine inanmayanlara hayallerini gerçekleştirerek örnek oldu. Kovar, ayakkabıcılıktan başlayarak çanta kaplama işine girdi, okuma hevesinden vazgeçmedi ve üniversite sınavına hazırlanıyor. Ayrıca araba sürmeyi öğrenip ehliyetini aldı ve el sanatları kursunda usta öğretici olarak devam ediyor.

14.03.2024 19:15  Güncelleme: 19:56
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Hayallerinin peşinden pes etmeyip koşan kadının azmi herkese örnek oluyor

BAYBURT - Bayburt'ta yaşayan Rahşan Kovar isimli evli, 2 çocuk annesi kadın kendisine inanmayanlara hayallerini gerçekleştirerek örnek oldu. Hayallerinin peşinden koşan, bir an olsun pes etmeyen ve herkese azmiyle örnek olan Kovar, ilk önce ayakkabıcı olan eşi Abdullah Kovar'dan kaplama işini öğrendi. Eşinin desteğiyle kaplama işinde ustalaşan Kovar, Bayburt'ta bir eksiklik olan çanta kaplama işine girerek, bir ilki gerçekleştirdi.

Hayallerini bir bir gerçeğe dönüştüren Kovar, okuma hevesinden bir an olsun vazgeçmeyerek açık öğretim sınavlarına başvurdu. Dışarıdan hem ortaokul hem de liseyi bitiren Kovar, bir hayalini daha gerçekleştirmenin gururunu yaşayarak, diplomalarını aldı.

Ortaokul ve liseden sonra şimdilerde üniversite okumak için sınava hazırlanan Kovar, üniversite okuma hayalini gerçekleştirmek için hem gece gündüz ders çalışıyor, hem de lise okuyan kızını okumaya teşvik ederek, örnek oluyor.

Araçlara ayrı bir ilgisi olan ve araba sürmeyi çok seven Kovar derslerin, sınavların, kursların yanı sıra ehliyet almak için sürücü kursuna kaydoldu. Girdiği motorlu taşıtlar sürücü kursunu başarıyla tamamlayan Kovar, tek seferde sınavları geçerek ehliyetini de aldı. Gitmek istediği yere artık arabayla kendi başına gidip gelen Kovar, ehliyeti sayesinde çocuklarını da istediği yere kolaylıkla kendisini götürebiliyor.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren el sanatları kursuna düzenli bir şekilde giderek kendisini geliştiren Kovar, bu süreçte usta öğreticilik sınavlarına da başvurdu. En büyük hayali olan usta öğreticilik sınavını kazanan Kovar, kapısından kursiyeri olarak girdiği Halk Eğitim Merkezine usta öğretici olarak devam etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Hayallerini gerçekleştirmek için kursiyer olarak başladığı işte başarı merdivenlerini tek tek çıkan Kovar, en büyük destekçisinin eşi olduğunu vurgulayarak, eşi Abdullah Kovar'a teşekkür etti.

Bir hevesle çıktığı yolda kafasına koyduğu her şeyi başardı

Çabalayarak hayallerini gerçekleştirmek için azimle çalışan Kovar, "Hayallerimi gerçekleştirmek için ilk önce Bayburt Belediyesi bünyesindeki Aile Yaşam Merkezi kurslarına yazıldım, bu işe kursiyer olarak başladım. Ardından bir hevesle eşimden çanta kaplamayı öğrenip Bayburt'ta ilk kez çanta kaplama işini ben yaptım. Okumayı çok seviyordum o hayalimden de hiçbir zaman vazgeçmedim ve dışarıdan ortaokul ve lise sınavlarını tamamlayıp, diplomamı aldım. Şimdi üniversite sınavına hazırlanıyorum, İnşallah onu da başaracağım. Araba kullanmayı sevdiğim için sınavlara girip ehliyetimi de aldım. Şu an öğrencisi olduğum Halk Eğitim Merkezindeki usta öğreticilik sınavlarına girerek usta öğretici olmaya da hak kazandım" dedi.

"Hayallerinizi hiç kimse için ertelemeyin biz kadınlar çok güçlüyüz"

Hayallerini gerçekleştirmek için fırsat bulamayan kadınlara "Kendinize güvenin, başaracağınıza inanın" diyerek çağrıda bulunan Kovar, "Hemcinslerime buradan seslenmek istiyorum, hayallerinizi hiç kimse için ertelemeyin. Biz kadınlar çok güçlüyüz, her şeyi başarabiliriz. Kendinize güvenin, başaracağınıza inanın" diyerek konuştu.

Kaynak: İHA

Bayburt, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayallerinin peşinden pes etmeyip koşan kadının azmi herkese örnek oluyor - Son Dakika

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