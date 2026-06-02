Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi Açıldı
02.06.2026 17:20
Karabük'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi, Vali ve yerel yöneticilerin katılımıyla açıldı.

Karabük Milli Eğitim Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla sergi açılışı gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi'ndeki serginin açılışına, Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ve kurum müdürleri katıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı kurslarda hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergiyi gezerek usta öğreticilerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Çağatay, burada yaptığı konuşmada, eğitimin okulların yanı sıra çeşitli kurumlar bünyesinde de verildiğini söyledi.

Haziran ayının halk eğitim kursları için önemine dikkati çeken Çağatay, kursların sonuçlarının hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Tel kırma, dikiş nakış, seramik, örgü, resim, ebru, kağıt rölyef, filografi gibi geleneksel el sanatlarında çok sayıda el işi ürünün yer aldığı sergi, hafta boyunca Halk Eğitimi Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi, Kültür Sanat, Etkinlik, Karabük, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

