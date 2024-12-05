Hayat Rehberi Kur'an Sohbetleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Hayat Rehberi Kur'an Sohbetleri Devam Ediyor

Hayat Rehberi Kur\'an Sohbetleri Devam Ediyor

Karakeçili'de düzenlenen sohbetlerde İl Müftüsü Topal, inanç ve mahrumiyet konularını ele aldı.

05.12.2024 16:20
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Karakeçili Müftülüğünce düzenlenen "Hayat Rehberi Kur'an-ı Kerim" sohbetleri devem ediyor.

Merkez Orhan Gazi Kur'an Kursu'nda düzenlenen programa katılan İl Müftüsü Mustafa Topal, inanç, iman ve mahrumiyet konularında sohbet verdi.

Allah'ın yeryüzündeki her şeyi insanlar için yarattığını anlatan Topal, "İnsana akıl vermiş, her engelin veya mahrumiyetinin bir ölçüde çaresi vardır. En büyük mahrumiyet inançsızlıktır. İnanmanın karşılığı ebedi mutluluk, inanmamanın karşılığı ebedi mutsuzluktur. Cennetten mahrum olmaktan daha büyük bir mahrumiyet yoktur. Kur'an-ı Kerim hayat kitabıdır, nasıl yaşaman ve davranman gerektiğini öğretir. Allah'a şükretmek gerekir." diye konuştu.

Topal, programa katılanlara ve İlçe Müftüsü Muhammed Key'e de teşekkür etti.

Sohbet programına, Kaymakam İbrahim Ergin, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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