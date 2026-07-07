Depremde Yıkılan Hayat Sitesi Davası 6 Ekim'e Ertelendi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 16 kişinin yaşamını yitirdiği Hayat Sitesi'ne ilişkin davanın 11. duruşması, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verilerek 6 Ekim'e ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde bulunan Hayat Sitesi'nin yıkılması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin inşaat mühendisi fenni mesul Mustafa Hakan Büker, fenni mesul mimar Metin Karataş, vize ve onay işlemini yapan inşaat mühendisi Hurşit Kuşçu ile belediye görevlileri Ahmet Özer ve Mustafa Bingöl hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Geçen celsede esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, sanıkların her biri hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etmişti.

Davanın 11. duruşmasına taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 6 Ekim'e erteledi.