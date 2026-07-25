Hayati Hocaoğlu, MHP Solhan İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Hayati Hocaoğlu, MHP Solhan İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi

Hayati Hocaoğlu, MHP Solhan İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi
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MHP Solhan İlçe Başkanlığı kongresinde Hayati Hocaoğlu, tek listeyle tekrar başkan seçildi.

MHP Solhan İlçe Başkanlığına Hayati Hocaoğlu yeniden seçildi.

MHP Solhan İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi Millet Bahçesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongrede divan başkanlığını MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Metin Keskin üstlendi, divan başkan yardımcılığı görevini MHP Bingöl İl Başkanı Emin Varan yürüttü.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Hayati Hocaoğlu, yeniden İlçe Başkanlığı görevine seçildi.

MHP Bingöl İl Başkanı Emin Varan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kongrenin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Yeniden seçilen Hocaoğlu ve yönetimine başarı dileyen Varan, "Birlik ve beraberlik içerisinde, teşkilatımızı daha güçlü yarınlara taşımak adına çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Kongremizin teşkilatımıza, Solhan'ımıza ve camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Solhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayati Hocaoğlu, MHP Solhan İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika

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