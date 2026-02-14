Haydarpaşa Arkeoloji Zirvesi, Üsküdar Bilim Merkezi'nde Gerçekleşti - Son Dakika
Haydarpaşa Arkeoloji Zirvesi, Üsküdar Bilim Merkezi'nde Gerçekleşti

14.02.2026 16:29  Güncelleme: 18:45
Üsküdar Bilim Merkezi'nde düzenlenen Haydarpaşa Arkeoloji Zirvesi, arkeoloji ve mühendislik disiplinlerini bir araya getirerek gençlerin kültürel mirasa duyarlılığını artırmayı ve bilimsel üretim bilincini güçlendirmeyi hedefliyor. Zirveye katılan Başkan Dedetaş, gençlerin bu toprakların kültürel mirasına sahip çıkmasının önemini vurguladı.

(İSTANBUL)- Üsküdar Belediyesi'nin desteğiyle Haydarpaşa Panthers organizasyonunda düzenlenen Haydarpaşa Arkeoloji Zirvesi, Üsküdar Bilim Merkezi'nde gerçekleşti.

Arkeoloji ile mühendislik disiplinlerini bir araya getiren Haydarpaşa Arkeoloji Zirvesi, Üsküdar Bilim Merkezi'nde gerçekleşti. Zirve; arkeoloji ve mühendislik alanlarına ilgi duyan genç bireyleri, disiplinler arası düşünmeye açık öğrencileri ve kültürel miras ile teknoloji ilişkisini keşfetmek isteyen katılımcıları ağırladı. Zirveye, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görüntülü bağlantı yoluyla katıldı. Programda, Belediyesi Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Üsküdar Belediyesi Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral, KENTAŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, akademisyenler ve Haydarpaşa Lisesi öğrencileri yer aldı.

"Bu ülkenin geleceği gençlerin ellerinde şekillenecek"

Çevrim içi katıldığı programda konuşan Başkan Dedetaş, Arkeoloji Zirvesi'ni düzenleyen Haydarpaşa Panthers ekibini ve emeği geçen tüm paydaşları tebrik etti. Gençlerin bu toprakların binlerce yıllık kültürel mirasına sahip çıkmasını son derece kıymetli bulduğunu ifade eden Dedetaş, arkeolojik mirasın korunmasının tarih bilinci açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bilime ve tarihe verdiği öneme dikkat çeken Dedetaş, arkeolojinin yalnızca geleneksel yöntemlerle değil; yapay zeka ve robotik teknolojilerle de desteklendiğini belirtti. Geleceğin arkeologlarının mühendislik bilgisine, mühendislerin ise güçlü bir tarih bilincine sahip olması gerektiğini belirten Dedetaş, gençlerin bilimsel üretimine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Dedetaş, "Bu ülkenin geleceği, tarihini bilen, teknolojik üretime yatkın ve dünyayı takip eden siz gençlerin ellerinde şekillenecek. Bugün düzenlenen zirve; geçmiş ile geleceği, arkeoloji ile robotik teknolojiyi, kültür ile bilimi buluşturan çok değerli bir adımdır. Bu organizasyonun, yeni fikirlerin doğmasına, yeni projelerin gelişmesine ve nice başarılı gencin yetişmesine vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Başkan Dedetaş'ın konuşmasının ardından ilk akademik oturum gerçekleştirildi. Öğretim üyeleri, arkeolojinin gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Zirve, gençlerin kültürel mirasa duyarlılığını artıran ve bilimsel üretim bilincini güçlendiren bir organizasyon olarak tamamlandı.

Kaynak: ANKA

Haydarpaşa, Teknoloji, Arkeoloji, Üsküdar, Kültür, Güncel, Bilim, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
