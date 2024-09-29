Hayfa'da Saldırı Alarmı

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İsrail'in kuzeyindeki sahil kenti Hayfa ve çevresindeki geniş bir bölgede saldırı alarmı çalarken İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini açıkladı.

İsrail'in kuzeyinde yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı Hayfa kenti ve çevresinde, saldırı alarmları çaldı. İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini duyurdu.

Hayfa çevresinden İsrail savaş uçaklarının seslerinin geldiği ve bölgedeki askeri hareketliliğin devam ettiği aktarıldı.