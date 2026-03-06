Hayırsever, 80 kişinin bakkal borcunu ödedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hayırsever, 80 kişinin bakkal borcunu ödedi

06.03.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da kimliği açıklanmayan hayırsever, 80 kişinin toplam 200 bin TL bakkal borcunu kapattı.

Hatay'da kimliğini açıklamayan hayırsever, 80 kişinin bakkal borcunu ödedi

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde kimliğini açıklamayan bir hayırsever tarafından mahalle bakkalındaki 80 kişinin 200 bin TL'yi aşan borcu ödendi.

Pınarbaşı Mahallesi'nde 37 yıldır bakkallık yapan Ali Şanverdi'nin (53) iş yerine gelen bir hayırsever, borç defterini talep etti. İsmini açıklamayan hayırsever, deftere kayıtlı 80 kişiye ait toplam 200 bin lira tutan borcu bakkal Şanverdi'ye ödeyip, ayrıldı.

Adının açıklanmasını istemeyen hayırseverin veresiye defterini aldığını ve borçları kapattığını belirten bakkal Ali Şanverdi, "Bir hayırsever iş yerime gelerek borç defterimi istedi. 80 kişiyi aşkın bir borç alacak defterimi verdim. Hayırsever içerisindeki tüm müşterilerimizin borcunu kapatarak örnek bir davranışa imza attı. Hayırseverin bu davranışı sırasında o anda bakkalda olan bir müşterim duygulu anlar yaşadı. Müşterilerim arasında zengin fakir ayırt etmedi. Tamamını ödedi. Allah emsallerini çoğaltsın" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayırsever, 80 kişinin bakkal borcunu ödedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
İran Putin’i arayıp yardım istedi mi Merak edilen soru yanıt buldu İran Putin'i arayıp yardım istedi mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye’den ayrılabilirim Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim
Fatma Nur Çelik’in adı okulunda yaşatılacak Fatma Nur Çelik'in adı okulunda yaşatılacak
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

12:28
’’Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor’’ sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
''Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?'' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
12:01
İran’ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:36:08. #.0.5#
SON DAKİKA: Hayırsever, 80 kişinin bakkal borcunu ödedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.