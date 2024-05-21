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Hayırsever tarafından yapılan Karacaören Ümmü Yaman İlkokulu ve Ortaokulu törenle açıldı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesi Karacaören köyünde hayırsever Salih Yaman tarafından yaptırılan Ümmü Yaman İlkokulu ve Ortaokulu protokol üyelerinin katıldığı törenle açıldı.

Burdur Valisi Türker Öksüz, Bucak İlçesine bağlı Karacaören Köyünde hayırsever Salih Yaman tarafından yaptırılan Karacaören Ümmü Yaman İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılış programına katıldı.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Karacaören köyünde ilk kez 1979 yılında açılan okulun yıkılmasının ardından öğrenciler 2000 ve 2002 yılında kurulan prefabrik binalarda eğitim görüyordu. Bu duruma karşı harekete geçen hayırsever iş adamı Salih Yaman Burdur Valiliği ile birlikte protokol imzalayarak köye 8 derslikten oluşan, ve 78'i ilkokul, 55'i ortaokul olmak üzere 133 öğrencinin eğitim göreceği yeni okulun içinde anasınıfı, Z kütüphane, fen laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, birçok amaçlı salon, açık spor alanı, halı saha ve basketbol sahasını barındıran yaptırarak öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim almasına vesile oldu. Okulun tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen açılış törenine Vali Türker Öksüz, Milletvekili Prof. Dr. Adem Korkmaz, Milletvekili İzzet Akbulut, Milletvekili Mustafa Oğuz, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Bucak Kaymakamı Bayram Gale, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Güder, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu başkanları, iş insanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol konuşmaları ile devam eden programda Vali Öksüz, Milletvekili Prof. Dr. Adem Korkmaz, Milletvekili İzzet Akbulut, Milletvekili Mustafa Oğuz, Bucak Kaymakamı Bayram Gale, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, okulu yaptıran hayırsever Salih Yaman ve okul bahçesine yapılan spor alanlarının yapımını üstlenen GAMA Enerji Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Çalışır tarafından konuşmalar yapıldı.

Vali Öksüz yaptığı konuşma sonrası hayırsever iş insanları Salih Yaman ve Tamer Çalışır'a eğitime yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ederek kendilerine anmalık takdim etti.

Programın devamında 8 derslikli okulun açılışı yapılması sonrası, okul binasını gezilerek, sınıf, kütüphane ve atölyelerde incelemelerde bulunuldu.

Vali Öksüz açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Karacaören Ümmü Yaman İlk/Ortaokulu açılışı töreni vesilesiyle siz değerli hazirunla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade ederken, açılışını yaptığımız okulumuzun, Teke Yöresi'nin Kültür Başkenti, Eğitim Şehri Burdur'umuz için Bucak ilçemiz için, eşsiz bir doğal güzelliğe sahip bu bölgede yaşayan Karacaören ve civar köylerimiz hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim meselesi bir ulusun yarınlara güvenle bakması için en hayati meseledir. İlim ve irfanla donatılan, kültürel benliğini içselleştirmiş nesillerin yetiştirilmesinin yegane yolu, doğru eğitimin, doğru planlamayla, doğru zamanda verilmesidir. Biz de bu doğrultuda "İlimizde en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır" anlayışıyla eğitime büyük önem veriyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimizin en iyi fiziki koşullarda eğitim faaliyetlerini sürdürebilmeleri, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler gerçekleştirebilecekleri mekanların oluşturulması, bilişim teknolojilerinden öğrencilerimizin en iyi şekilde faydalanması için ilimizdeki çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Bucaklı İş İnsanı Salih Yaman, kazandırılan okulun açılışında yaptığı konuşmada, " Yapmış olduğumuz okulun açılışını gerçekleştirmek için toplanmış bulunmaktayız. Annem adına yapmış olduğumuz bu okulun açılışı için annem geçmişte sağlığında da eğitime her zaman önem vermekteydi. Onun anısına onun adını yaşatmak için aynı zamanda da bölgede çocuklarımızın daha iyi imkanlarda daha iyi şartlarda eğitim görebilmesi için bu okulu yaptırmış bulunmaktayım ve bununla çok mutlu ve gururluyum. " sözlerini kullandı.

Açılış töreninin ardından okulu gezen protokol üyeleri öğrencilerle sohbet ederek oyunlar oynadı.